Тбилиси, , 08:58 — REGNUM Партию «Лело для Грузии» создали основатель крупнейшего коммерческого банка страны и лидер движения «Лело» Мамука Хазарадзе, лидер движения «Движение строительства» Давид Усупашвили и партия «Новые правые». Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

По данным журналистов, учредительный съезд партии прошел 22 декабря в Тбилиси, в одном из павильонов выставочного центра «Экспо-Джорджия». Председателем политического объединения выбрали Хазарадзе, а генеральным секретарем — его соратника по «Лело» и тоже банкира Бадри Джапаридзе.

На съезде было объявлено, что целью новой партии является победа на парламентских выборах, которые пройдут в 2020 году и формирование правительства.

Как передавало ИА REGNUM, Хазарадзе и Джапаридзе ранее входили в партию власти «Грузинская мечта», но после того, как в их отношении было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег, банкиры пересмотрели свои политические взгляды и ушли в оппозицию.

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