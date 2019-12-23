Буаке, Кот-д’Ивуар, , 08:37 — REGNUM Президента Франции Эммануэля Макрона приветствовали десятки тысяч жителей Буаке во время визита в Кот-д'Ивуар 22 декабря, передает BFM TV.

Известно, что глава Франции впервые посетил город Буаке, где Франция намерена построить крупнейший крытый рынок в Западной Африке, стоимость которого составит 60 млн евро, и который соберет 8500 торговцев.

Власти Кот-д'Ивуара надеются, что инфраструктура возродит некогда процветающую экономическую активность города.

«Мы никогда не сможем достаточно отблагодарить президента Макрона. Этот рынок сгорел более 20 лет назад, и мы, торговцы, были в бедственном положении. У нас будет новый современный рынок», — порадовался журналистам продавец книг в Буаке.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправился с визитом в Кот-д'Ивуар, чтобы отпраздновать окончание года и укрепить двусторонние отношения.

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