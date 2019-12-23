Тбилиси, , 08:38 — REGNUM Массовая акция протеста прошла в Батуми 22 декабря. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

По данным журналистов, протестующие сначала собрались возле порта и парка 6 мая, после чего протестное шествие двинулось к площади Роз. Завершилась акция митингом, на котором выступили лидеры различных политических партий и движений. Выступающие выразили надежду, что правящая партия и ее лидер Бидзина Иванишвили уступят под давлением «внутренних и внешних сил».

«Акция является продолжением того требования, чтобы Иванишвили отказался от своего оскорбления грузинскому народу и следующие выборы в парламент прошли по пропорциональной системе. — сказал Лидер партии «Свободные демократы» Шалва Шавгулидзе. — Мы видим, что волна протеста растет не только в грузинском обществе, но происходит и давление со стороны международного сообщества. Если он не уступит нашему мирному протесту, то все равно потеряет власть, но это будет гораздо более болезненно для его правительства».

О каких-либо эксцессах во время акции протеста не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии оппозиционные силы создали коалицию с целью добиться от правящей партии принятие закона о переходе на пропорциональную систему выборов и отказе от голосования по мажоритарным округам. В «Грузинской мечте» согласились принять данный закон, но мажоритарщики, входящие в правящую фракцию, в ноябре не стали за него голосовать. После этого оппозиция начала наращивать волну протестов.

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