Сеул, , 08:33 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправился с официальным визитом в Китай. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, глава Южной Кореи сделает остановку в Пекине, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего, отправится в Чэнду для участия в трехстороннем саммите Южной Кореи, Японии и Китая. В рамках мероприятия Мун Чжэ Ин примет участие в двусторонних встречах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и премьером госсовета Китая Ли Кэцяном.

Предполагается, что на встрече с главой КНР стороны обсудят пути развития двусторонних отношений, ситуацию на Корейском полуострове и налаживание диалога с КНДР. Кроме того, представители двух стран также могут затронуть вопрос размещения на юге Корейского полуострова американских комплексов ПРО THAAD.

В ходе трехстороннего саммита, стороны также обсудят вопросы восстановления и укрепления отношений, пострадавших из-за торговых и исторических споров.

Кроме того, в рамках саммита президент Южной Кореи примет участие в трехстороннем бизнес-форуме.