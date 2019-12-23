Киев, , 08:34 — REGNUM В рамках Трёхсторонней контактной группы в Минске была согласована одна группа лиц для обмена, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 22 декабря в интервью информационному агентству «Укринформ».

"Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех», — рассказал он.

Пристайко отметил, что Украина хочет забрать максимальное количество пленников до Нового года. Поэтому координатор от ОБСЕ принял решение срочно провести видеоконференцию и завершить работу над списком лиц, участвующих в обмене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Украина продолжает саботировать обмен пленными с ДНР и ЛНР, вводя новые критерии обмена, а также отказываясь процессуально очищать освобождаемых людей.

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