Дамаск, , 08:21 — REGNUM В ночь на 23 декабря в Сирии сработали системы противоракетной обороны. Как сообщает агентство SANA, ракетному обстрелу подвергалась территория Дамаска — в сирийской столице прогремело несколько взрывов.

Читайте также: Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

По данным издания, сирийские средства ПВО смогли отразить атаку, которая велась с оккупированных Израилем территорий. По предварительным данным, одна ракета упала в районе в районе Акраба в сельской местности в 20 км к юго-востоку от Дамаска. Авиаудары по столичному региону САР нанесли израильские ВВС.

«ПВО противостоит вражеским ракетам, направленным со стороны оккупированных территорий», — говорится в сообщении издания.

Также по теме: Сирийские ПВО сбили одну из выпущенных израильскими самолетами ракет

Кроме того, зенитные системы сбили кустарные ударные беспилотные аппараты на подлёте к российской авиабазе Хмеймим. Они были уничтожены у города Джебла в Латакии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Израиле заявили о ракетной атаке со стороны Сирии. Израильские самолёты после этого атаковали военные объекты на сирийской территории.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ осудил воздушный удар Израиля по территории Сирии