Дамаск, 23 декабря 2019, 08:21 — REGNUM В ночь на 23 декабря в Сирии сработали системы противоракетной обороны. Как сообщает агентство SANA, ракетному обстрелу подвергалась территория Дамаска — в сирийской столице прогремело несколько взрывов.
Читайте также: Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе
По данным издания, сирийские средства ПВО смогли отразить атаку, которая велась с оккупированных Израилем территорий. По предварительным данным, одна ракета упала в районе в районе Акраба в сельской местности в 20 км к юго-востоку от Дамаска. Авиаудары по столичному региону САР нанесли израильские ВВС.
«ПВО противостоит вражеским ракетам, направленным со стороны оккупированных территорий», — говорится в сообщении издания.
Также по теме: Сирийские ПВО сбили одну из выпущенных израильскими самолетами ракет
Кроме того, зенитные системы сбили кустарные ударные беспилотные аппараты на подлёте к российской авиабазе Хмеймим. Они были уничтожены у города Джебла в Латакии.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Израиле заявили о ракетной атаке со стороны Сирии. Израильские самолёты после этого атаковали военные объекты на сирийской территории.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ осудил воздушный удар Израиля по территории Сирии