Абакан, , 08:20 — REGNUM Сокрушительная победа кандидата от «Единой России» Алексея Лёмина на выборах мэра Абакана представляет опасность для политических перспектив главы Хакасии, коммуниста Валентина Коновалова. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал хакасский политолог Дмитрий Буреев.

«Для Коновалова и его окружения победа Алексея Лёмина означает одно: на политическом поле Хакасии появилась новая фигура, способная набирать свыше 50% голосов избирателей. А это очень важно — даже если на сам Лёмин будет баллотироваться (в главы Хакасии — прим. ред.), то его поддержка будет стоит очень дорогого», — подчеркнул Дмитрий Буреев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2019 года в Абакане прошли выборы мэра. Кандидат от «Единой России» Алексей Лёмин получил 26 691 голос (87,16%). Соперники — Михаил Молчанов от ЛДПР и самовыдвиженцы Иван Аксёнов и Василий Мельцер — получили от 2,63% до 5,08%.

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