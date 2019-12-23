Ниамей, , 08:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Нигере перед могилами 71 солдата, убитого в декабре, что борьба с джихадизмом в регионе Сахель находится на «переломном этапе», призывая страны региона определить «более четкие цели», передает BFM TV.

«Предстоящие недели являются абсолютно решающими для борьбы, которую мы ведем с терроризмом. Мы находимся на переломном этапе этой войны. Мы должны более четко определить цели», — заявил президент Франции вместе с главой Нигера Махамаду Иссуфу.

«Необходимо гораздо более четко определить военные, политические цели и задачи развития на ближайшие 6, 12 и 18 месяцев», — отметил глава французского государства.

Президент Нигера Махамаду Иссуфу, союзник президента Франции Эммануэля Макрона в своем видении борьбы с джихадизмом, заявил, что страны Сахеля и Франция выступят с «призывом к международной солидарности».

«Я думаю, что в департаменте По 13 января мы выступим с призывом к международной солидарности, чтобы страны региона Сахель и Франция не были одиноки в этой борьбе, чтобы мы могли создать максимально широкую международную коалицию против этого бедствия», — отметил глава Нигера.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит в столицу Нигера Ниамей 22 декабря, чтобы встретиться с президентом страны после нападения джихадистов на нигерийские войска в Инате.

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