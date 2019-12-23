Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Социальные сети Facebook и Twitter удалили сотни «поддельных» страниц, часть которых в своих публикациях поддерживала Дональда Трампа. Об этом 22 декабря сообщил портал Mashable.

Администрация Facebook сообщила: она удалила 610 подобных учётных записей, 89 страниц и 156 групп. В ходе «чисток» также были удалены 72 аккаунта Instagram. Стоит отметить: сама соцсеть не написала, что страницы делали публикации именно в поддержку Трампа, однако издание обратило внимание, что в приведённых её руководством примерах фигурируют именно такие посты.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал нарушением конституции затягивание передачи обвинительного заключения по его импичменту в Сенат Конгресса США. Соответствующее заявление он сделал 21 декабря 2019 года во время встречи со студентами, которая прошла во Флориде.

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