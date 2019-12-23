История вопроса

14 октября 2019 года мэр Абакана Николай Булакин, руководивший городом с 1995 года, погиб в ДТП. Совет депутатов Абакана назначил досрочные выборы мэра города на 22 декабря 2019 года. Представители администрации Абакана, именующие себя «командой Булакина», объявили, что поддержат Алексея Лёмина в случае, если он решит выдвинуться в мэры столицы Хакасии.







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