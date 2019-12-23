Абакан, 23 декабря 2019, 07:37 — REGNUM Явка на выборах мэра Абакана (Хакасия), состоявшихся 22 декабря 2019 года, составила 23,6%. В выборах приняли участие 30 646 избирателей, сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана.
Всего в списки для голосования включены 129 843 избирателя.
Как сообщало ИА REGNUM, победу на выборах мэра Абакана одержал замглавы города по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства Алексей Лемин, выдвинутый «Единой Россией». Он получил 26 691 голос — 87,16%.
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