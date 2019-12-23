Киев, , 07:25 — REGNUM Вопрос о санкциях, блокирующих прямые поставки на Украину российского газа, намерены поставить перед Советом национальной безопасности и обороны Украины экс-президент государства Петр Порошенко и его партия «Европейская справедливость». Об этом бывший президент заявил в интервью телеканалу «Украина».

О том, что пять украинских компаний напрямую с Газпропом заключили соглашения о газовых поставках, Порошенко узнал из украинских и российских СМИ. За данными действиями российской энергетической компании экс-президент увидел руку российского лидера Владимира Путина и подкоп под украинскую государственность.

«Путин своей пятой колонне продает газ… для финансирования политических партий, для подрыва основ государственности Украины», — объяснил украинцам смысл происходящего Порошенко.

По мнению депутата Рады, контракты на поставки газа имеют политический подтекст, поэтому этот вопрос относится к сфере национальной безопасности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко выразил недоумение по поводу того, «с какого перепугу» Киев и Москва договорились о поставках газа на следующие четыре года.

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