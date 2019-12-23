Абакан, , 07:11 — REGNUM Главой города Абакана избран Алексей Лемин. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в мэрии города.

По данным городской территориальной избирательной комиссии, явка на выборах мэра 22 декабря составила 23,6%. Проголосовали 30 646 избирателей. Всего в списки для голосования включено 129 843 избирателя.

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Первое место занял единоросс Алексей Лемин, получивший 26 691 голос (87,16%). На втором месте — Михаил Молчанов от ЛДПР (1557 голосов — 5,08%), на третьем — самовыдвиженец Иван Аксенов (929 голосов — 3,03%), на четвёртом — самовыдвиженец Василий Мельцер (804 — 2,63%).

Досрочные выборы главы Абакана признаны состоявшимися и действительными.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость в досрочных выборах главы столицы Хакасии возникла в связи с тем, что прежний мэр Николай Булакин в октябре 2019 года погиб в ДТП.

Алексей Лемин ранее являлся заместителем главы Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства.

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