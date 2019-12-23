Москва, , 14:12 — REGNUM Закон, который фактически приравнивает сжигание мусора с предварительной сортировкой, к его переработке, Совет Федерации одобрил на пленарном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

В частности, нормы закона обязывают заводы, которые сжигают мусор с выработкой энергии, проводить предварительную сортировку мусора. Из отходов должны быть отсортированы три полезные фракции — пластик, органика и бумага. Они должны быть отправлены на переработку, а остальной мусор можно сжигать.

Такой процесс будет приравнен к утилизации отходов, что позволит мусоросжигающим заводам претендовать на средства в рамках утилизационного сбора.

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