Москва, , 06:29 — REGNUM Новые кадровые перестановки произошли в министерстве обороны России. Об этом сообщает газета «Известия» ссылаясь на собственный источник в ведомстве.

Самыми заметными назначениями являются назначение бывшего главы военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского на должность руководителя инновационного технополиса «ЭРА», а также назначение адмирала Александр Витко на должность начальника Главного штаба ВМФ.

Напомним, 3 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, освобождающий от своих должностей ряд крупных руководителей силовых ведомств, среди которых структуры внутри МЧС, ФСИН, СК и МВД.

Читайте ранее в этом сюжете: Адмирал Витко возглавит главный штаб ВМФ России – СМИ