Иерусалим, , 06:09 — REGNUM Только в течение ноября 2019 года вооруженные силы Израиля убили 35 палестинцев, в том числе 14 мирных жителей, сообщает 22 декабря Израильский информационный центр прав человека на оккупированных территориях B'Tselem.

Сообщается, что среди 14 погибших мирных жителей были три женщины и восемь детей. Более 100 человек получили ранения, в том числе 45 детей.

Кроме того израильские ВВС уничтожили 12 домов, еще 12 — разрушены частично. В результате 24 семьи (135 человек) остались без крыши над головой.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майкл Помпео выступил против решения Гаагского суда о проведеии расследований военных преступлений Израиля на территории Палестины.

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