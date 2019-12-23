Чита, , 06:08 — REGNUM Новые власти Забайкальского края продолжают формировать команду. Как сообщает губернаторская пресс-служба, кадровые назначения произошли в двух ключевых департаментах.

Руководителем департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности стал Александр Жужурин, а должность главы департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края получил Сергей Быстров. По оценке губернатора Забайкалья Александра Осипова, новые назначенцы — опытные руководители, которые не первый год занимаются вопросами в своих направлениях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отставки в правительстве Забайкалья начались задолго до того, как Александр Осипов был избран губернатором региона с неимоверно высоким результатом. За него проголосовали почти 90 процентов избирателей.

Ранее отмечалось, что исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края назначен бывший железнодорожник Геннадий Гусев.

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