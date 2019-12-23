Якутск, , 05:58 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в ходе «Прямого разговора» уделил внимание оптимизации чиновников разных уровней.

«Я твёрдо убеждён, что государственные полномочия может эффективно выполнять и меньшее количество людей. Мы, к сожалению, всё время думаем, что чем больше полномочий, тем больше нужно людей для решения этих задач. Многие не до конца понимают принципы цифровой трансформации, цифровизации государственного и муниципального управления, хотят работать по-старому, но это у них точно не получится. Потому что мы требуем изменений, самых быстрых и эффективных. Что касается сокращения госаппарата, то оно будет, коснется всех, начиная с аппарата главы республики и заканчивая органами МСУ. Но 30% сократим не в течение одного года, а трёх лет», — цитирует Айсена Николаева «YSIA.RU».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Ространснадзора настаивает, что водители скорой помощи обязаны соблюдать режим труда и отдыха. Отдых предполагается на оборудованных местах на территории станции. На самом деле водители не пользуются этим отдыхом и обедом.