Каракас, , 05:42 — REGNUM Власти Перу косвенно имеют отношение к нападению экстремистов на военную часть Венесуэлы. Об этом написал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.

«Перуанские власти по меньшей мере замешаны, позволяя террористам безнаказанно самоорганизовываться», — написал министр.

По его словам, в Венесуэлу экстремисты попадают через Колумбию. Кроме того, оппозиционеры имеют поддержку в Бразилии.

Ранее сообщалось, что 23 декабря один военнослужащий был убит в результате нападения сил оппозиции на воинскую часть Венесуэлы. Об этом сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

Читайте ранее в этом сюжете: Экстремисты из оппозиции напали на воинскую часть в Венесуэле