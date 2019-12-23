Каракас, 23 декабря 2019, 05:42 — REGNUM Власти Перу косвенно имеют отношение к нападению экстремистов на военную часть Венесуэлы. Об этом написал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.
По его словам, в Венесуэлу экстремисты попадают через Колумбию. Кроме того, оппозиционеры имеют поддержку в Бразилии.
Ранее сообщалось, что 23 декабря один военнослужащий был убит в результате нападения сил оппозиции на воинскую часть Венесуэлы. Об этом сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
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