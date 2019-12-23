Москва, , 05:05 — REGNUM О выдвижении украинской стороной новых условий по спискам обмена военнопленными заявил 22 декабря в эфире передачи «Большая игра» на «Первом» телеканале министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам министра, существуют списки удерживаемых сторонами людей, списки подтверждены и все знают, где находятся эти военнопленные. На встрече в Париже президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в присутствии глав Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона договорились об обмене удерживаемых людей по этим спискам.

Однако, как отмечает Лавров, Киев пытается саботировать обмен пленными по схеме «всех на всех»: «Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные — да, но они не все «процессуально очищенные». Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Киева при согласовании трех точек разведения войск на заседании контактной группы категорически отказались отводить войска из населенных пунктов и предложили развести воска в чистом поле.

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