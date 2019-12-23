Москва, 23 декабря 2019, 04:47 — REGNUM Украинская делегация категорически отказалась от разведения войск в Донбассе в районе населенных пунктов, где существует угроза мирным жителям и инфраструктуре и предложила начать разведение в чистом поле. Об этом, выступая 22 декабря на передаче «Большая игра» в эфире «Первого» телеканала, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам министра, согласование конкретных трех пунктов разведения сил на линии соприкосновения войск Украины и республик Донбасса, договоренность о которых была достигнута на встрече «нормандской четверки» в Париже, зашил в тупик. Украинская сторона категорически отказывает отводить войска, расположенные в населенных пунктах, где они представляют серьезную опасность для мирного населения и инфраструктуры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил о несамостоятельности президента Украины Владимира Зеленского при принятии решения о разведении сил в Донбассе.
Читайте ранее в этом сюжете: Лавров заявил о несамостоятельности политики Зеленского