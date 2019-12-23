Москва, , 04:47 — REGNUM Украинская делегация категорически отказалась от разведения войск в Донбассе в районе населенных пунктов, где существует угроза мирным жителям и инфраструктуре и предложила начать разведение в чистом поле. Об этом, выступая 22 декабря на передаче «Большая игра» в эфире «Первого» телеканала, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, согласование конкретных трех пунктов разведения сил на линии соприкосновения войск Украины и республик Донбасса, договоренность о которых была достигнута на встрече «нормандской четверки» в Париже, зашил в тупик. Украинская сторона категорически отказывает отводить войска, расположенные в населенных пунктах, где они представляют серьезную опасность для мирного населения и инфраструктуры.

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей, гражданской инфраструктуры не окажет», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил о несамостоятельности президента Украины Владимира Зеленского при принятии решения о разведении сил в Донбассе.

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