Москва, , 04:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский несамостоятелен в принятии решений по ситуации в Донбассе, поскольку на встрече «четверки» в Париже отказался согласовать разведение войск вдоль линии соприкосновения с республиками Донбасса и выступил против такого разведения в принципе. Об этом 22 декабря заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».

По мнению Лаврова, действия Зеленского на встрече «нормандской четверки» в Париже, категорически выступившего против согласованного за месяц до встречи положения о поддержке развода войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, наводят на мысли о его зависимости и несамостоятельности в принятии решений.

На уже выполненное разведение в станице Луганская, Петровском и Золотом потрачено больше пяти месяцев, посетовал президент Украины, и такими темпами можно разводить еще десять лет. Российский лидер Владимир Путин согласился на предложенное Зеленским разведение еще в трех пунктах и предложил оставить фразу о том, что члены «четверки» в принципе выступают за разведение по всей линии соприкосновения. Зеленский вновь ответил категорическим отказом.

«И это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил о том, что он, прежде всего, хочет прекратить войну и чтобы люди перестали гибнуть. Даже по этому вопросу у него руки связаны, видимо, — резюмирует глава российского внешнеполитического ведомства. — Либо он имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома».

Напомним, украинские националисты выдвигали требования к президенту Украины о неподписании договоренностей о разведении сил до того момента, когда контроль над границей с РФ будет перед Киеву. Между тем Минские соглашения предусматривают сначала предоставление особого статуса республикам Донбасса и только после этого передачу контроля над границей.