Берлин, , 03:40 — REGNUM После объявления США о введении санкций в связи со строительством еще двух веток Северо-европейского газопровода (проект «Северный поток — 2») позиция Германии по этому вопросу не изменилась. Об этом заявил вице-канцлер страны Олаф Шольц, передает 22 декабря Suddeutsche Zeitung.

В Бундестаге не изменили своего мнения относительно строительства Nord Stream 2 и намерены возобновить работы по нему как можно скорее.

Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл поблагодарил США за санкции от лица стран Евросоюза.

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Напомним, Вашингтон принял решение о санкциях в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» в рамках подписанного президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 год. Однако по мнению главы российского МИДа Сергея Лаврова, строительство обоих газопроводов будет завершено, а Москва аккуратно ответит на американские санкции.

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