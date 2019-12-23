Якутск, , 03:27 — REGNUM Власти Якутии в историческом парке «Россия-моя история» подвели итоги Года консолидации-2019, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

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По словам главы Якутии Айсена Николаева, было реализовано 130 общественно-значимых проектов, в которых приняли участие более 600 тыс. жителей республики.

В числе основных проектов: нормотворческий «Народный правотворец», движение благоустройства «Родные города и села» и народная премия «Гордость Якутии».

«Главный итог года очевиден. Наши люди показали своё неравнодушие, они полны решимости делать жизнь вокруг себя лучше, готовы в этом участвовать. Нам нужно во всём опираться на мнение народа, поддерживать инициативы», — заявил Айсен Николаев.

В 2020 году в проект «Родные города и сёла» добавят все проекты поддержки гражданских инициатив, в том числе и движение добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». В реализацию проекта вложат не менее 1 млрд рублей.

По окончании мероприятия участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник народного хозяйства, почётный гражданин Якутска Михаил Попов вручил Знамя Победы молодёжи, тем самым дал старт объявленному Году патриотизма.

Как сообщало ИА REGNUM, в целях укрепления духовно-нравственных основ государства, гражданской солидарности, уважения к культуре, традициям и истории Отечества, в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне объявлен в Якутии 2020 год.