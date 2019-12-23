Москва, , 03:17 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено невзирая на угрозы и санкции США. Кроме того Россия намерена дать ответ на любые ограничительные меры в ее отношении, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 22 декабря на передаче «Большая игра» в эфире «Первого канала».

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, европейские страны отдают себе отчет в том, что поставки российского газа не только представляют для них коммерческий интерес, но и отвечают их собственной долгосрочной энергетической безопасности.

«Ну и в третьих, конечно, их унизили, — отметил Лавров. — Все-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, которые показывают, что чувство собственного достоинства у наших партнеров еще сохранилось».

По словам министра, санкции США не остановят ни «Северный поток — 2», ни «Турецкий поток». «На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам не нанести ушерб самим себе, — пояснил глава МИД. — Но отвечать будем точно».

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором отражены меры по «спасению» Европы от энергетической зависимости от Москвы. В частности в нем предусмотрены экономические санкции в отношении строительных компаний, участвующих в прокладке газопроводов.