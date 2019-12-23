Загреб, , 03:18 — REGNUM Во второй тур президентских выборов в Хорватии вышла лидер страны Колинда Грабар-Китарович и глава социал-демократической партии Зоран Миланович. Об этом свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.

После обработки голосов с 99,8% избирательных участков Зоран Миланович набирает 29,57%, а действующий президент Грабар-Китарович — 26,65%.

Второй тур президентских выборов пройдёт 5 января.

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