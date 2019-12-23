Кишинёв, , 02:43 — REGNUM Украина попросила Молдавию вернуть ей бизнесмена Вячеслава Платона, который отбывает в молдавской тюрьме 25-летний срок за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Как сообщил молдавский телеканал TV8, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка направил генпрокурору Молдавии Александру Стояногло официальное письмо, в котором отмечает, что экстрадиция Платона в Молдавию в 2016 году была незаконной.

«Его фактически в тот же день передали в руки правоохранительных органов Молдовы, лишив гарантированного законодательством Украины права на обжалование решения об экстрадиции», — говорится в письме.

Украинский генпрокурор подчеркивает, что эти обстоятельства могут поставить под сомнение законность всех последующих процессуальных действий и решений, проведенных с участием Платона, и просит вернуть бизнесмена в Киев.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Украина выдала Платона Молдавии, которой тогда управлял олигарх Владимир Плахотнюк, находившийся в конфликте с Платоном. Платона выдали, несмотря на наличие у него украинского гражданства, при том, что Украина не может выдавать своих граждан.

Для «соблюдения процедуры» украинские власти тогда срочно «аннулировали» украинское гражданство Платона, заявив, что он получил его незаконно. Тогдашний руководитель Украины Петр Порошенко был ближайшим политическим и бизнес-партнером Плахотнюка.