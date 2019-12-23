Кишинёв, , 02:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге в ближайшее время будет открыто консульство Молдавии. Об этом сообщил после поездки в Санкт-Петербург президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

Додон рассказал, что в ходе визита в Россию встречался с представителями молдавской диаспоры из 20 регионов России. На встрече он, помимо прочего, сообщил о планах открыть консульство Молдавии в Санкт-Петербурге.

«Я проинформировал руководителей диаспоры о начале процесса открытия консульства Республики Молдова в Санкт-Петербурге и подчеркнул крайнюю важность этого решения для тысяч наших соотечественников, которые работают в регионе», — сообщил президент.

Сейчас молдавское консульство на территории России есть только в Москве.

Отметим, что в Санкт-Петербурге президент Молдавии принимал участие в расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета. Ранее Додон получил для Молдавии статус наблюдателя в ЕАЭС.