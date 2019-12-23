Москва, , 02:33 — REGNUM Визит турецкой делегации в Москву стартует в понедельник, 23 декабря. О том, какие вопросы планируют обсудить стороны, сообщает турецкая ежедневная газета Akşam.

Сообщается, что турецкую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал, в ее состав войдут также сотрудники разведывательных спецслужб. В ходе обсуждений планируется уделить особое внимание российско-турецким усилиям по урегулированию ситуации в Ливии. Кроме того, Анкару волнует ситуация в Идлибе, откуда к турецким границам хлынули волны беженцев.

Стороны также обсудят вопросы встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что Эрдоган обеспокоен непрекращающимся насилием в сирийском Идлибе и заявил, что Турция, к границам которой устремились свыше 80 тысяч беженцев, не намерена нести за это ответственность в одиночку.