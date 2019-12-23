Киев, , 01:00 — REGNUM Подрывом основ государственности Украины назвал экс-президент Украины Петр Порошенко договора украинских компаний с российским «Газпромом» о прямых поставках газа. Решать проблему бывший лидер страны намерен с помощью Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил он в интервью телеканалу «Украина».

Подойдя к переговорам с Россией по газовому вопросу с такими козырями в руках как теплая зима, заполненные газовые хранилища и санкции США в отношении «Северного потока 2», Украина «с какого-то перепугу» отказалась от всех претензий к «Газпрому».

Кроме того, Порошенко стало известно о том, что пять украинских компаний заключили прямые договоры с Россией о поставках газа.

«Я хочу заявить, это не коммерческие контракты, это контракты политичические, — заявил экс-президент Украины. — Путин своей пятой колонне продает газ со значительной скидкой затем, чтобы сверхприбыли на газовом рынке Украины использовались для финансирования тех политических партий для подрыва основ государственности Украины».

Партия Порошенко «будет добиваться немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок с Российской Федерации», на котором необходимо рассмотреть вопрос о введении санкций против прямых поставок газа с территории РФ.

Бывший украинский лидер выразил уверенность в том, что такие поставки стали возможны в результате «тайный переговоров в Париже».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что результатом газовых договоренностей между Москвой и Киевом станет отсутствие роста цены на газ, а возможно и снижение тарифов на тепло и другие коммунальные услуги.