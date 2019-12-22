Лондон, , 23:05 — REGNUM Подданная Великобритании, 6-летняя Флоренс Виддикоум получила новогоднюю открытку в которой содержалась просьба о помощи со стороны заключенных из Китая, об этом сообщает The Times.

Если верить содержанию послания, то заключенные китайской тюрьмы Цинпу привлекаются к незаконному труду на фабрике Tesco.

«Мы — заключенные-иностранцы в шанхайской тюрьме Цинпу в Китае. Мы работаем против нашей воли. Помогите нам, сообщите правозащитникам», — гласит послание в открытке, купленной девочке ее родителями.

Информация попала в распоряжение журналистов и они посвятили проблеме целую статью, что вызвало широкий общественный резонанс.

Сообщается, что фабрика уже приостановила свою работу, правоохранительные службы проведут проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Гонконга разогнала акцию в поддержку уйгуров