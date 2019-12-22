Дамаск, , 23:07 — REGNUM В субботу, 21 декабря, вооруженные силы Сирии отбили атаку группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью около 100 человек на населённый пункт Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб. Об этом 22 декабря сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«Атака боевиков была остановлена огнем артиллерии вооруженных сил САР, в результате чего нападавшие понесли значительные потери», — цитирует руководителя центра издание «Звезда».

Боренков сообщил, что боевиками была предпринята попытка прорыва позиций сирийской армии заминированным бронированным автомобилем под управлением смертника. Машина была уничтожена.

В результате столкновения шесть военнослужащих погибли, тринадцать получили ранения различной степени тяжести.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что террористы в Сирии совершили атаки на три промышленных объекта нефтегазового комплекса. Нападению террористов подверглись нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Хомс, расположенный в 165 км к северу от Дамаска, а также газоперерабатывающие предприятия в Райяне и на Центральном плато.

Читайте ранее в этом сюжете: Террористы атаковали три энергообъекта в центральной части Сирии