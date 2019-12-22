Анкара, , 22:39 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что из сирийского Идлиба в Турцию направились свыше 80 тыс. мигрантов, об этом 22 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Глава государства подчеркнул, что бремя миграции страна не будет нести в одиночку и проведет переговоры с Россией.

По словам Эрдогана, с соответствующей речью выступившего в Стамбуле, Анкара и Москва принимают все необходимые усилия для урегулирования конфликта в сирийской провинции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Эрдоган посетить с официальным визитом Россию 23 декабря 2019 года. Стороны обсудят урегулирование конфликта в Сирии.

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