Анкара, , 22:31 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Россию 23 декабря для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом 22 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

«Завтра в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации там (в Сирии). По итогам этих переговоров мы решим, какие шаги нам следует предпринять», — цитирует издание заявление лидера Турции.

Эрдоган подчеркнул, что со своей стороны Турция прилагает все необходимые усилия, чтобы прекратить атаки боевиков на сирийский город Идлиб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 17 декабря обменялись мнениями по ситуации в Ливии и Сирии. В ходе беседы лидеры государств обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте российско-турецких договорённостей по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке страны.

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