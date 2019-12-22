Загреб, 22 декабря 2019, 21:47 — REGNUM На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Золан Миланович, об этом 22 декабря сообщает Reutes.
По предварительным данным, Миланович лидирует с 29,6% голосов избирателей. Действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович собирает 26,4% Независимый кандидат Мирослав Шкоро получает 24,1%.
Таким образом, с высокой долей вероятности Хорватии предстоит второй тур голосования, который может состояться 5 января 2020 года.
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