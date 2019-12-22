Анкара, , 21:35 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали четверых членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 22 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным министерства внутренних дел страны, повстанцы сложили оружие добровольно. Трое из них были сагитированы представителями вооруженных сил, один дезертировал из рядов РПК самостоятельно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также странами Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается 30 лет, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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