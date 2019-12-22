Пхеньян, , 21:11 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел совещание с руководством правящей партии страны, об этом 22 декабря сообщает Associated Press.

Предметом дискуссии стали предложения по укреплению обороноспособности страны перед потенциальной угрозы со стороны США.

Мероприятие состоялось на фоне информации о подготовке КНДР к запуску межконтинентальной баллистической ракеты, а также о прекращении дипломатических контактов с США.

Напомним, ранее власти Северной Кореи заявили, что Вашингтон не планировал налаживать диалог с Пхеньяном, а вел его для решения внутриполитических задач.

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