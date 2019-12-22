Москва, , 20:59 — REGNUM Досрочные выборы президента в России могут быть вызваны экономическим кризисом в стране, который в будущем может переродиться в политический. Об этом 22 декабря сообщил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов в интервью изданию «Комсомольская правда».

По словам парламентария, ситуация в экономической сфере страны находится в крайне плачевном состоянии.

«Бедность растёт, экономика буксует… А показатели Послания президента не выполняются. И вот — высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический», — заявил Зюганов.

Он подчеркнул, что невыполнение стратегических направлений и задач, заложенных в Послании президента Федеральному собранию приведет к тому, что в России будут объявлены досрочные выборы как результат существующего экономического кризиса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу, 21 декабря, на научно-практической конференции лево-патриотических сил «Россия 2024: Левый поворот или национальная катастрофа» Зюганов заявил о том, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Пресс-секретарь лидера КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко обратил внимание на то, что данное заявление не является обязательным положением или точным прогнозом поскольку никто не может предсказать политический кризис, с которым государство может столкнуться в любой момент, однако, надо быть готовым к любому развитию событий в стране.

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