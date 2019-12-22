Рига, , 19:52 — REGNUM Латвия всё-таки примет участие в глобальной выставке 192 государств — Expo 2020, которая пройдёт в Дубаи, об этом 22 декабря сообщает портал LSM.

Латвийское правительство давно выделило €4 млн 2 тыс. на участие страны в Expo. Однако, осенью этого года кабинет был вынужден разорвать договор о подготовке к выставке с латвийской торгово-промышленной палаты. Причиной разрыва стали результаты ревизии палаты, выявившие нецелевое использование средств.

Участие страны в выставке находилось под угрозой из-за несвоевременного строительства павильона, в соответствии с регламентом принимающей стороны. Переговоры министра экономики Ральфа Немиро завершились соглашением о том, что здание павильона Латвии будет построено, но будет располагаться в другом районе. А после завершения выставки будет снесено. Сейчас стороны должны согласовать материалы из которых будет возведен павильон Латвийской Республики.

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