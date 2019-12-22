Ташкент, , 19:44 — REGNUM Итоговая явка избирателей на парламентских выборах в Узбекистане составила 71,1%, об этом 22 декабря сообщается в заявлении Центральной избирательной комиссии страны.

Отмечается, что в сравнении с прошлыми выборами, прошедшими 21 декабря 2014 года, явка упала. Тогда на избирательные участки пришли 89% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана прошли практически без нарушений. По данным МВД страны был зафиксирован один случай незаконной агитации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане закрылись избирательные участки