Рига, , 19:31 — REGNUM Латвийское Бюро по борьбе и противодействию коррупции (KNAB) выступило с инициативой в случае нарушений правил финансирования партий в административном порядке штрафовать лидеров партий, сообщил портал LSM.

Эту идею бюро выдвинуло в ходе встреч государственных секретарей всех министерств кабинета министров. Идея KNAB состоит в персонализации ответственности. Проект предполагает, что лидеры партий за нарушений правил финансирования политических партий могут быть оштрафованы в административном порядке на сумму до €2 тыс. Теперь поправку нужно подать в официальном порядке, она должна получить одобрение кабинета министров, а после Сейма.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что с 2020 года в Латвии вступает в силу новый порядок финансирования политических партий. Теперь дотация из бюджета за каждый поданный в пользу партии голос, если во время последних выборов в Сейм организации набрала 2% или более процентов от всех голосов, будет увеличена и составит €4,5 за избирателя.

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