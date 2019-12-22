Лондон, , 19:28 — REGNUM Супруг королевы Великобритании принц Филипп по-прежнему находится в лондонском госпитале, об этом 22 декабря сообщает Reuters.

98-летний принц не присутствовал во время традиционного посещения церкви в преддверии рождественских праздников. Несмотря на болезнь супруга Елизавета II не отменила данное мероприятие.

Подробности о состоянии здоровья Филиппа не разглашаются, отмечается лишь то, что он был помещен в больницу в пятницу 20 декабря в качестве меры предосторожности из-за прежней болезни.

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