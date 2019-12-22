Ташкент, , 19:15 — REGNUM В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах. Об этом 22 декабря сообщает новостное агентство Sputnik со ссылкой на Центральный избирательный комитет страны.

По состоянию на 18.00 по местному времени явка составила 12 млн 9 тыс. человек, что составило 68,7% от всех граждан, имеющих право голосовать, соответственно, выборы в стране можно признать состоявшимися.

В ЦИК отмечают, что данные по 55 зарубежным участкам будут объявлены позднее, так как голосование на них еще продолжается. За рубежом граждан Узбекистана зарегистрировано порядка 1 млн 7 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наблюдатели из Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России не выявили нарушений на парламентских выборах в Узбекистане.

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