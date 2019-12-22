Абакан, , 18:50 — REGNUM Кандидат от «Единой России» Алексей Лемин одерживает победу в выборах главы Абакана. Таковы предварительные данные территориального избиркома. Согласно им, за Лемина проголосовали 87,14% избирателей. Явка к моменту окончания голосования составила 23,21%, свои голоса отдали 30 тыс. 135 избирателей.

«Считаю, что «Единой Россией» было принято верное решение — выдвинуть Алексея Лемина в качестве кандидата от Партии. Мы выбрали человека, знающего Абакан, имеющего опыт работы. В его победе мы были уверены изначально: Алексей Лемин — достойный руководитель, который будет работать на благо города и его жителей», — отметил секретарь Хакасского регионального отделения «Единой России» Сергей Можаров.

По его словам, выборы главы столицы Хакассии проходили в непростой ситуации.

«Трагедия, случившаяся минувшей осенью (гибель предыдущего мэра города Николая Булакина), никогда не забудется. Но горожанам важно было сделать правильный выбор и жить дальше. Поэтому считаю важным результат выборов. Победа Алексея Лемина с многократным преимуществом говорит сама за себя. Жители поддержали именно того кандидата, которому доверяют, того, кто может выполнять взятые обязательства», — подчеркнул Можаров.

После оглашения предварительных итогов Алексей Лемин рассказал о планах на посту главы хакасской столицы.

«План только один — работать. Администрация города действует по-прежнему, Абакан живет по своему плану. Разработан бюджет на три года, который во вторник, 24 декабря будет принят в окончательном чтении. Реализуется стратегический план развития столицы Хакасии до 2030 года. А вообще, город — это большое хозяйство. Поэтому до конца года остается еще очень много забот. Например, нужно завершить работы на объектах, финансирование которых проходит в рамках национальных проектов», — рассказал он.