Вашингтон, , 18:26 — REGNUM 18 декабря голосование по импичменту президента Трампа в Палате Представителей американского Конгресса было совершенно предсказуемой. В условиях большинства от Демократической партии и достаточно жесткой партийной дисциплины, Нижняя палата проголосовала со счетом 230−197 по обвинению Трампа в злоупотреблении властью, и 229−198 по обвинению в препятствовании Конгрессу. Если и была какая-то «мини-сенсация» на голосовании, то только в том, что два демократа — Коллин Петерсон из Миннесоты и Джефф Ван Дрю из Нью-Джерси — проголосовали против обеих статей. Хотя ожидается, что они вскоре сменит партию, уйдя к республиканцам.

Неожиданность произошла вечером того же дня, когда спикер палаты Представителей, демократ Нэнси Пелоси не взяла на себя обязательство отправлять статьи об импичменте против президента Дональда Трампа в сенат, где большинство принадлежит республиканцами.«Это было бы нашим намерением, но мы посмотрим, что там произойдет», заявила спикер. А произойти там может всякое, поскольку процедура сенатского голосования по импичменту не регламентирована, за исключением двух кондиций: председательствования главы Верховного Суда (в данный момент — Джон Гловер Робертс, занявший свое место при республиканском президенте Джордже Буше-старшем) и необходимости согласия двух третей присутствующих сенаторов для обвинительного вердикта президенту (Конституции США, статья 1, раздел 3, пункт 6). В настоящий момент в Сенате 53 республиканца, 45 демократов и два независимых сенатора, Берни Сандерс и Джо Либерман. В таких условиях демократам необходимо привлечь на свою сторону, кроме независимых, 20 (двадцать) сенаторов-республиканцев. Что заставляет вспомнить популярный фильм «Миссия: невыполнима». Но мужественности и обаяния Тома Круза демократам явно не хватает.

Мотивация Пелоси — именно ситуация с отсутствием параметров судебного разбирательства, в которое, по сути, превращаются «импичмент-слушания» в Сенате. Но такой подход вызывает, в основном, ухмылку: то есть, демократов удовлетворяла неопределенность процедуры, когда президента-демократа надо было «отмазывать» от биологических следов на платье Моники Левински во время импичмента 1998 года, а сейчас, когда дело касается республиканца Трампа, то «мы не видели ничего, что было бы справедливо для нас» (Нэнси Пелоси)?

И вполне возможно, что демократы будут тянуть с подачей обвинения в Сенат максимально долго, с тем, чтобы заставить Трампа войти в активную фазу своей президентской кампании с клеймом «обвиняемого», что может вызвать соответствующую реакцию благонравных американских избирателей. Президент это понимает и после 18 декабря активно и очень громко требует скорейшей передачи дела в Сенат, а лидеры республиканцев в Сенате не особенно скрывают, что собираются полностью оправдать Дональда Трампа в ходе судебных слушаний.

В остальном же у демократов практически классический цугцванг: подашь обвинение на сенатские слушания — скорее всего проиграешь… Откажешься — и это будет означать победу президента США, поскольку позволит главе Белого дома заявить, что у его оппонентов не нашлось весомых аргументов для отстранения его от власти.

Хотя, с другой стороны, демократы не могли не просчитать сенатский отказ от импичмента Трампу: все-таки обеспечить две трети голосов при республиканском большинстве в Сенате практически невозможно. Но импичмент, даже нереализованный, формирует негативное общественное восприятие политика. Ведь в 2000 году скандал «Клинтон-Левински» сыграл свою роль в поражении демократов и победе республиканца Буша-младшего. В 2019 году напрашивается один ответ: Трамп и его команда «накопали» против демократов что-то такое, после чего тем остается, а) лежать и б) молчать.

И если «что-то такое» существует, то оно называется «Украина». Ведь Украина — это одно из основных геополитических достижений президентства Обамы. Все-таки разрушить многовековую восточнославянскую композицию, которая стоила и власти, и жизни Карлу XII, Наполеону да Гитлеру — это дорогого стоит. А у Трампа в повестке дня «Выборы 2020». И если повторить внешнеполитический успех демократов 2014 года не получается, то его необходимо хотя бы нивелировать. А еще лучше — свести действия администрации демократа Обамы ко «сну разума», который, как известно, «рождает чудовищ».

Этим и можно объяснить те активные поиски компромата по действиям обамовских чиновников на украинской земле и нежному роману украинских олигархов с Демократической партией США. Что, в конечном итоге, позволило зять в прицел не только демократического «кандидата в президенты-2020» Джозефа Байдена и его сына, но и подтвердить гипотезу финансирования «грязными деньгами» украинской олигархии «Фонда Клинтонов», а значит и Демократической партии. И, как бонус, предположить, что украинский режим, приведенный к власти демократами Барака Обамы — это действительно чудовища, порожденные «сном разума».

Руди Джулиани, адвокат и друг Трампа, а также «главный ловчий украинского сафари» вернулся из второй своей поездки в Центральную Европу с выводом, который является эталонным предвыборным лозунгом: «Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукерберга, вместе взятых» (речь идет о ста миллиардах долларов, выведенных из Украины). Что является кореллятом и прямым ответом на лозунг-вопрос, заданный самим Дональдом Трампом: «Почему мы должны давать деньги стране, которая известна как коррумпированная? Это очень коррумпированная страна».

И следует понимать, что это только та часть, которая была обнародована и предоставлена электорату. Остается только представить, какие карты остаются у Трампа (в переводе с английского «козырь») в рукаве. Поэтому ответ на предположительные причины затягивания времени с передачей импичмента в Сенат можно и расширить. Не только «подашь — проиграешь», но и «подашь — не только наверняка проиграешь, но и откроешь шкаф, наполненный «украинскими скелетами» демократов».

И, в заключение, рискну предположить: вся история с импичментом — это постановка самого Трампа. Он умеет окружать себя талантливыми политстратегами: Бэннон, Манафорт и другие. Отковать многоходовку, начинающуюся с АНОНИМНОГО телефонного звонка с информацией, греющих душу противников президента, и спрогнозировать развитие ситуации — для специалистов такого уровня задача не самая сложная. Особенно если владеешь достаточным количеством информации.

Римляне всегда советовали искать инициаторов действия среди тех, cui prodest? (Кому выгодно?). А пока получается так, что prodest это именно Трампу. Потому что его противники (опять-таки — пока) находятся в положении, которое лучше всего описывает старый украинский анекдот:

Куме, а що це Ви робите на моїй жінці?

Цугцванг…

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