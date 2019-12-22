Ташкент, , 18:22 — REGNUM Наблюдатели из Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России не нашли нарушений на парламентских выборах в Узбекистане, об этом 22 декабря сообщается на официальном сайте ЦИК.

Заместитель председателя ЦИК Николай Бурляев лично посетил несколько избирательных участков в столице Узбекистана, познакомился с работой комиссий и процедурой голосования.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM глава министерства внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов заявил о нарушении во время выборов. По его словам, родственник оного из кандидатов в депутаты занимался незаконной агитацией.

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