Анкара, 22 декабря 2019, 17:51 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что военно-морской флот страны получит шесть новых подводных лодок, об этом 22 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
Заявление было сделано во время выступления на церемонии в провинции Коджаэли, расположенной на севере страны.
Предполагается, что корабли вступят в строй в период с 2022 по 2027 году. Суднам будут присвоены имена выдающихся деятелей страны.
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