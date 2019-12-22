Анкара, , 17:51 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что военно-морской флот страны получит шесть новых подводных лодок, об этом 22 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано во время выступления на церемонии в провинции Коджаэли, расположенной на севере страны.

Предполагается, что корабли вступят в строй в период с 2022 по 2027 году. Суднам будут присвоены имена выдающихся деятелей страны.

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