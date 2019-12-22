Москва, , 17:46 — REGNUM Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден заявил, что его клиент не вносил изменения в базу данных лаборатории, об этом 22 декабря сообщает Associated Press.

«Родченков не подключался к базе данных московской антидопинговой лаборатории. У нас нет информации о том, делал ли это кто-нибудь другой. Это напоминает фарс», — подчеркнул Уолден в комментарии изданию.

Напомним, ранее Следственный комитет России обвинил информатора WADA Родченкова в изменении показателей допинг-проб российских спортсменов путем вторжения в электронную базу антидопинговой лаборатории.

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