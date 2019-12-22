22 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Российские власти и российские СМИ имеют полное право требовать от партнеров более взвешенной риторики даже в тех случаях, когда возникают споры. Однако хочется призвать их не отыгрываться таким разрушительным образом. После девяти месяцев тюрьмы Наама Иссахар должна быть выпущена. Ибо она уже была наказана жесточе всех тех, кто совершал до нее подобные правонарушения.

Авигдор Эскин, , 17:31 — REGNUM Поступь российско-израильского дружества споткнулась о дело Наамы Иссахар. Взаимное раздражение по кривосудной саге сдерживается политиками, но выплёскивается в избыточных мерах в соцсетях. Израильтяне обвиняют Москву в захвате заложницы, а россияне настаивают на том, что кипучая израильская «хуцпа» вышла из берегов допустимого.

Израиль

Как ни посмотришь на дело, семь с половиной лет за девять граммов гашиша при отсутствии попытки или даже намерения воспользоваться этим добром на территории РФ — срок ужасающе суровый, не имеющий никаких моральных оправданий. Сказав это, посмотрим на картину с разных сторон ясным и трезвым взглядом.

Итак, в апреле двадцатишестилетняя израильтянка, транзитная пассажирка, была задержана в аэропорту Шереметьево в связи с обнаружением в ее багаже девяти граммов гашиша. В ходе следствия Наама Иссахар признала факты, но упорно настаивала на том, что у нее не было доступа к багажу в ходе ожидания следующего рейса и не было намерений использовать эти девять граммов на территории РФ. Гашиш находился в багажном отделении и на самом деле никак не мог попасть к ней. Он был отправлен из Индии и должен был прибыть позже в Израиль с другими вещами.

Ее задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Позже статью переквалифицировали в «контрабанду наркотиков». Если по первой статье назначали по большей части условные сроки и штраф, то по второй — от пяти до десяти лет.

Все сводится именно к этому принципиальному вопросу. Российская прокуратура квалифицировала доселе попытку провезти через Россию наркотики или даже боеприпасы как «незаконное хранение». Устрожение в сторону «контрабанды» требовало реальной попытки ввоза на территорию РФ.

К примеру, в конце июля в аэропорту «Пулково» в багаже американки Одри Лорбер, тоже транзитной пассажирки, обнаружили 19 граммов марихуаны. Ее приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей и отпустили домой. Мы видим на ее примере и на известных прецедентах по Химкинскому суду в Москве, что обвинения таким людям предъявляли по статье о «хранении» и не более. Подчеркиваем еще раз: мы рассматриваем тот случай, когда не было никаких намерений доставить наркотик на территорию РФ даже для личного пользования.

Что же привело к тому, что прокуратура заказала этой молодой даме «контрабанду» и потребовала восьми лет?

Если верить прессе, то освобождение Иссахар было обусловлено выполнением российского требования к Израилю не выдавать в США хакера Буркова, который был задержан в Израиле. Однако официально никто не подтверждал, что дела обстояли именно так. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов опроверг какую-то связь между двумя случаями.

Дело в том, что открытое признание в таком требовании было бы прямым подтверждением версии израильской прессы о том, что Москва взяла Нааму Иссахар в заложники. Обстоятельства дела таковы, что сия версия представляется наиболее правдоподобной. Чем иначе можно объяснить тот факт, что власти России хватают двадцатишестилетнюю транзитную пассажирку с количеством гашиша в чемодане, который легко можно обнаружить в кармане многих их наших российских знакомых, относящихся к нормативной и законопослушной категории? Однако степень вероятности версии не доказывает сам факт ее реального наличия.

Любые отождествления истории Иссахар с делом Буркова неправомочны. Решение по последнему было принято израильским судом до обращения России о его невыдаче с возможной привязкой к делу Иссахар. Теоретически министр юстиции мог попытаться задержать исполнение решения об экстрадиции, но за этим последовало бы обращение в Высший Суд Справедливости (БАГАЦ), который проводит политику экстрадиции уже несколько десятков лет. Правительство Израиля не смогло бы это предотвратить никак.

Кстати, в отличие от России, не выдающей своих граждан в другие страны, Израиль практикует даже это с 1999 года. известно три случая, когда требования России о выдаче израильских граждан были удовлетворены. И напомним, как несколько лет назад в России был задержан израильский герой войны, подполковник Яир Клайн. Судебные инстанции России приняли решение о его выдаче Колумбии, и только вмешательство Европейского суда спасло его от почти верной гибели.

Значит ли это, что в сложившейся ситуации виновна одна российская сторона? Ответ: нет и нет.

Сам факт проявления кривосудия в случае с Наамой Иссахар не дает оснований для кампании в русскоязычных СМИ Израиля, в которых судебная система России рассматривается через призму презумпции виновности, как это точно определил посол Викторов. Мы знаем случаи вопиющей несправедливости и в Израиле на примере скандальнейшего приговора Роману Задорову по несовершенному убийству, да и мне самому есть что добавить, основываясь на немалом личном опыте. При том, что судебная система Израиля в целом более уравновешенная и определенно независимая от исполнительной власти. Можно привести в пример и судебную систему США в свете дела Марии Бутиным. Тут и я вспомню двух своих друзей из «Лиги защиты евреев» Ирва Рубина и Ерла Крюгера, которые погибли в американских тюрьмах.

Предположим, согласимся с тем, что несправедливость и беззаконие распространены в России шире, но они никак не являются единственно российской хворью. Поэтому выбранный тон протестов не мог не раздражать россиян на всех уровнях.

Также беспардонным было публичное заявление президента Израиля Ривлина по делу Иссахар. При теплых отношениях между двумя странами существуют непубличные каналы для решения подобных проблем. При всей сущностной правоте, возможно.

А тут еще подоспел Юрий Каннер из РЕКа, написавший о деле Иссахар как о примере антисемитизма с использования аллюзий Бабьего Яра. Другие обратились к Дрейфусу и Бейлису. Вся эта ущербная риторика сильно навредила делу, несомненно. И она заслуживает осуждения по существу. Дело Наамы Иссахар не было сфабриковано и не носило никакого национального или религиозного характера. Безмерная строгость наказания с волюнтаристским применением статьи по «контрабанде» дают основания для подозрения в «захвате заложницы». Попытка связать это с делом Буркова крайне неблаговидна. Предположим, что Израиль допустил оплошность, экстрадировав его. Как это оправдывает семь с половиной лет лагерей молодой особе при том, что другие в аналогичных случаях отделывались штрафами?

Российские власти и российские СМИ имеют полное право требовать от партнеров более взвешенной риторики даже в тех случаях, когда возникают споры. Однако хочется призвать их не отыгрываться таким разрушительным образом. После девяти месяцев тюрьмы Наама Иссахар должна быть выпущена. Ибо она уже была наказана жесточе всех тех, кто совершал до нее подобные правонарушения.