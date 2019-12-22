Киев, 22 декабря 2019, 17:08 — REGNUM Сразу пять украинских компаний заключили соглашения на поставку газа с российской корпорацией «Газпром», об этом 21 декабря сообщает агентство «ЛигаБизнес Информ».
О каких именно предприятиях идет речь в издании не уточняется, так же нет информации об объемах газа, которые будут поставляться на рынок Украины.
Напомним, 20 декабря Россия и Украина достигли соглашения по поставкам газа, кроме того, стороны договорились об урегулировании финансовых претензий. Контракт предполагает транзит газа через украинскую территорию до 2024 года.
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