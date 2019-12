появление в 1972—1973 годах Трехсторонней комиссии, то есть втягивание в процесс интеграции западных элит Северной Америки и Западной Европы еще и японской элиты с прицелом на весь АТР. В 1975 году появился скандальный доклад «Кризис демократии» («The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission»), в котором в «дорожную карту» глобального развития были включены перспективы нынешней фашизации Европы;